Официальный тур по мотивам "Эмили в Париже"

К слову, эти туры не будут иметь популярных достопримечательностей с очередями – только luxury отдых с такими же ивентами. Детали об этом предложении – рассказываем дальше!

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Мы очень рады нашему партнерству с Dharma, чтобы создать смелый и уникальный опыт путешествия, который погрузит гостей в незабываемые моменты "Эмили в Париже". Такие сериалы побуждают в конце каждого эпизода нажать кнопку "Забронировать эту поездку" - теперь эта возможность есть,

— сказала Мари Маркс, старший вице-президент по тематическим мерам Paramount.

Тур включает проживание в отеле, пробежки по утрам (по желанию), завтраки, обеды и ужины в ресторанах, уроки французского и специальные ивенты.

Гости смогут посетить частные ателье, попасть на мастер-класс Сильвии по искусству соблазна и сеансу приготовления коктейлей на одной из самых знаменитых крыш Парижа. В общем, почти как по сценарию "Эмили в Париже".

Для поклонников "Эмили в Париже" доступен тур по мотивам сериала / Скриншот с видео

По словам Чарафа Эль Мансури, генерального директора Dharma, эти туры разработали, чтобы гости покидали Париж с чем-то значительно более весомым, чем просто сувенирный берет и несколько фотографий.

Первый тур состоится в апреле 2024 года. Забронировать их можно уже. Цены за билеты стартуют от 2700 долларов.

Напомним, что вам следует поторопиться, если планируете посетить французские галереи. Ведь один из самых популярных музеев Парижа Центр Помпиду – закрывают на пять лет. Культурный центр не будет работать с 2025 по 2030 год из-за масштабной реконструкции.