Перед самою Олімпіадою: у Франції працівники аеропортів хочуть провести страйки

Профспілки аеропортів Франції планують провести страйк всього за 10 днів до початку Олімпійських ігор. Таке рішення пов'язане зі збільшенням операційних вимог у зв'язку з підготовкою до майбутніх змагань.

Профспілки паризьких аеропортів оголосили про плани проведення страйку 17 липня. Працівники виступають за підвищення бонусів для співробітників і вимагають можливість взяти вихідний під час Олімпійських ігор.

Читайте також Знову російська: у пивному ресторані в Баварії стався мовний скандал

У Франції хочуть провести страйк в аеропортах

Менш ніж за десять днів до початку Олімпійських ігор кілька профспілок, що входять до групи ADP, в тому числі працівники паризького аеропорту, хочуть влаштувати страйк 17 липня. Вони вимагають підвищення заробітної плати, щоб компенсувати збільшення робочого часу.

У спільній заяві профспілки CGT, CFDT, FO та UNSA:

засудили погіршення умов праці,

закликали підвищити зарплати всім працівникам,

заповнити численні вакансії,

гарантувати, що їм дозволять взяти вихідний під час Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Також працівники звернули увагу, що генеральний директор ADP Огюстен де Романе вирішив "виплатити премію лише деяким співробітникам".

Всі профспілки одностайно засудили ці методи, що викликають розкол, і вибір, зроблений керівництвом… Треба сказати, що генеральний директор відмахнувся від наших вимог,

– йдеться у спільній заяві профспілок.

Зауважимо, щоденно паризькі аеропорти Руассі – Шарль де Голль та Орлі обслуговують близько 350 тисяч пасажирів. Група ADP оголосила, що збільшення пасажиропотоку під час Олімпіади не очікується, проте вживаються заходи для зменшення навантаження на інфраструктуру аеропортів.