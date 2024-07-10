Профсоюзы парижских аэропортов объявили о планах проведения забастовки 17 июля. Работники выступают за повышение бонусов для сотрудников и требуют возможность взять выходной во время Олимпийских игр.

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Во Франции хотят провести забастовку в аэропортах

Менее чем за десять дней до начала Олимпийских игр несколько профсоюзов, входящих в группу ADP, в том числе работники парижского аэропорта, хотят устроить забастовку 17 июля. Они требуют повышения заработной платы, чтобы компенсировать увеличение рабочего времени.

В совместном заявлении профсоюзы CGT, CFDT, FO и UNSA:

осудили ухудшение условий труда,

призвали повысить зарплаты всем работникам,

заполнить многочисленные вакансии,

гарантировать, что им позволят взять выходной во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

Также работники обратили внимание, что генеральный директор ADP Огюстен де Романе решил "выплатить премию только некоторым сотрудникам".

Все профсоюзы единодушно осудили эти методы, вызывающие раскол, и выбор, сделанный руководством... Надо сказать, что генеральный директор отмахнулся от наших требований,

– говорится в совместном заявлении профсоюзов.

Заметим, ежедневно парижские аэропорты Руасси – Шарль де Голль и Орли обслуживают около 350 тысяч пассажиров. Группа ADP объявила, что увеличение пассажиропотока во время Олимпиады не ожидается, однако принимаются меры для уменьшения нагрузки на инфраструктуру аэропортов.