Франція буде приймати онкохворих українських дітей

Європа планує посилити координацію, щоб приймати хворих на рак дітей з України, які приїжджають транзитом через Польщу. Французькі клініки готові допомогти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран. Потрібну кількість місць у лікарнях обіцяють забезпечити.

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Детальніше про допомогу онкохворим дітям з України

Ми мобілізуємось, щоб мати можливість перевезти з Польщі онкохворих дітей. Протягом 24 – 48 годин перші українські діти мають прибути до Франції,

– сказав Олів'є Веран.

Міністр запевнив, що Франція прийме стільки дітей, скільки буде потрібно.

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