Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Необходимое количество мест в больницах обещают обеспечить.

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Подробнее о помощи онкобольным детям из Украины

Мы мобилизуемся, чтобы перевезти из Польши онкобольных детей. В течение 24-48 часов первые украинские дети должны прибыть во Францию,

– сказал Оливье Веран.

Министр заверил, что Франция примет столько детей, сколько потребуется.