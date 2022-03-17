Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Необходимое количество мест в больницах обещают обеспечить.
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Подробнее о помощи онкобольным детям из Украины
Мы мобилизуемся, чтобы перевезти из Польши онкобольных детей. В течение 24-48 часов первые украинские дети должны прибыть во Францию,
– сказал Оливье Веран.
Министр заверил, что Франция примет столько детей, сколько потребуется.
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