Так, зелені автобуси FlixBus будуть курсувати з Києва до німецького Бремена, а також з Одеси до Варшави. Перші рейси за цими напрямками заплановані уже на 14 лютого 2023 року.

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Два нові маршрути FlixBus з України в Польщу та Німеччину

N3206 Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Гамбург – Бремен ;

– Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Гамбург – ; N3242 Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Львів – Люблін – Варшава.

До кінцевої зупинки у Німеччині доведеться їхати 30 годин (з урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин кордону), а до Варшави автобус проведе в дорозі майже добу.

Сьогодні ми робимо наступний крок у розвитку ліній з України в напрямку Німеччини та Польщі. Варшава, Берлін та Гамбург є топнапрямками для подорожуючих – попит показує, що українцям важливі ці сполучення,

– говорить Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії.

Квитки на нові рейси вже доступні до бронювання на сайті перевізника або в мобільному додатку FlixBus.

До слова! FlixBus вже налічує 16 ліній з України, 8 з яких були відкриті після початку повномаштабної війни. Автобуси з України їздять до 6 країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.