Так, зеленые автобусы FlixBus будут курсировать из Киева к немецкому Бремену, а также из Одессы в Варшаву. Первые рейсы по этим направлениям запланированы уже 14 февраля 2023 года.

Читайте также Bürgergeld в Германии: какие нюансы следует знать об имуществе и доходе

Два новых маршрута FlixBus из Украины в Польшу и Германию

N3206 Киев – Житомир – Ровно – Львов – Берлин – Гамбург – Бремен ;

– Житомир – Ровно – Львов – Берлин – Гамбург – ; N3242 Одесса – Умань – Винница – Хмельницкий – Львов – Люблин – Варшава.

До окончательной остановки в Германии придется ехать 30 часов (с учетом остановок и заложенным временем на пересечение границы), а в Варшаву автобус проведет в пути почти сутки.

Сегодня мы делаем следующий шаг в развитии линий из Украины по направлению к Германии и Польше. Варшава, Берлин и Гамбург являются топ-направлениями для путешественников – спрос показывает, что украинцам важны эти сообщения,

– говорит Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии.

Билеты на новые рейсы уже доступны для бронирования на сайте перевозчика или в мобильном приложении FlixBus.

К слову! FlixBus уже насчитывает 16 линий из Украины, 8 из которых были открыты после начала полномасштабной войны. Автобусы из Украины ездят в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.