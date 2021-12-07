FlixBus запускає нові маршрути: куди українці зможуть відправитися автобусом

Найбільший європейський оператор автобусних перевезень FlixBus почав співпрацювати з львівським перевізником East West Eurolines. Як наслідок, було оголошено про відкриття нових міжнародних напрямків.

Автобуси, призначені для нових маршрутів, зберегли оригінальне маркування автобусних партнерів. Також транспортні засоби мають зелені наклейки з надписом In cooperation with FlixBus. А всередині цих автобусів для пасажирів FlixBus місця відзначені зеленими відмітками.

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Які нові напрямки стали доступними

FlixBus оголосив про продажі квитків на таких нових міжнародних маршрутах з України:

"Запоріжжя – Кельн";

"Херсон – Кельн";

"Львів – Познань";

"Київ – Мінськ".

Останні два напрямки було запущено у партнерстві з Asik та Euroclub відповідно. Ці перевізники працюють із FlixBus в Україні вже не вперше. А Спільні рейси з East West Eurolines (львівським перевізником) FlixBus виконає на двох лініях до Німеччини.

Повні маршрути виглядатимуть так:

CUA157 "Львів – Познань" (Львів – Жешув – Тарнов – Кельці – Пьотркув-Трибунальський – Лодзь – Познань). CUA158 "Київ – Мінськ" (Київ – Чернігів – Гомель – Мінськ). CUA162 "Запоріжжя – Кельн" (Запоріжжя – Дніпро – Харків – Полтава – Лубни – Пирятин – Аеропорт Бориспіль – Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Котбус – Берлін – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Ессен – Дюссельдорф – Кельн). CUA160 "Херсон – Кельн" (Херсон – Миколаїв – Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Котбус – Берлін – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Ессен – Дюсельдорф – Кельн).

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