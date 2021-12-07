Автобусы, предназначенные для новых маршрутов, сохранили оригинальную маркировку автобусных партнеров. Также транспортные средства имеют зеленые наклейки с надписью In cooperation with FlixBus. А внутри этих автобусов для пассажиров FlixBus места отмечены зелеными отметками.
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Какие новые направления стали доступны
FlixBus объявил о продаже билетов на таких новых международных маршрутах из Украины:
- "Запорожье – Кельн";
- "Херсон – Кельн";
- "Львов – Познань";
- "Киев – Минск".
Последние два направления были запущены в партнерстве с Asik и Euroclub соответственно. Эти перевозчики работают с FlixBus в Украине уже не в первый раз. Совместные рейсы из East West Eurolines (львовским перевозчиком) FlixBus выполнит на двух линиях в Германию.
Полные маршруты будут выглядеть так:
- CUA157 "Львов – Познань" (Львов – Жешув – Тарнов – Кельцы – Петркув-Трибунальский – Лодзь – Познань).
- CUA158 "Киев – Минск" (Киев – Чернигов – Гомель – Минск).
- CUA162 "Запорожье – Кельн" (Запорожье – Днепр – Харьков – Полтава – Лубны – Пирятин – Аэропорт Борисполь – Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Котбус – Берлин – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Эссен – Дюссельдорф – Кельн).
- CUA160 "Херсон – Кельн" (Херсон – Николаев – Одесса – Умань – Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Котбус – Берлин – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Эссен – Дюссельдорф – Кельн).
О FlixBus
- FlixBus – известная немецкая транспортная компания, специализирующаяся на осуществлении пассажирских автобусных перевозок.
- Компания была основана в 2013 году в Мюнхене. В этом же году стала лидером германского рынка автобусных перевозок.
- В Украине FlixBus появился в июле 2017 года.