Автобусы, предназначенные для новых маршрутов, сохранили оригинальную маркировку автобусных партнеров. Также транспортные средства имеют зеленые наклейки с надписью In cooperation with FlixBus . А внутри этих автобусов для пассажиров FlixBus места отмечены зелеными отметками.

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Какие новые направления стали доступны

FlixBus объявил о продаже билетов на таких новых международных маршрутах из Украины:

"Запорожье – Кельн";

"Херсон – Кельн";

"Львов – Познань";

"Киев – Минск".

Последние два направления были запущены в партнерстве с Asik и Euroclub соответственно. Эти перевозчики работают с FlixBus в Украине уже не в первый раз. Совместные рейсы из East West Eurolines (львовским перевозчиком) FlixBus выполнит на двух линиях в Германию.

Полные маршруты будут выглядеть так:

CUA157 "Львов – Познань" (Львов – Жешув – Тарнов – Кельцы – Петркув-Трибунальский – Лодзь – Познань). CUA158 "Киев – Минск" (Киев – Чернигов – Гомель – Минск). CUA162 "Запорожье – Кельн" (Запорожье – Днепр – Харьков – Полтава – Лубны – Пирятин – Аэропорт Борисполь – Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Котбус – Берлин – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Эссен – Дюссельдорф – Кельн). CUA160 "Херсон – Кельн" (Херсон – Николаев – Одесса – Умань – Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Котбус – Берлин – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Эссен – Дюссельдорф – Кельн).

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