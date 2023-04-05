Відтак, нововведення повинні запобігти виникненню дратівливих ситуацій та затримки відправлення. Наприклад, коли пасажири, які вирішили не доплачувати за вибір місця, займали чужі оплачені крісла.

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Бронювання та доплата за вибір місця в автобусах FlixBus: що відомо

Так, досі в зелені автобуси могли сісти люди, які не мали оплаченого конкретного місця. Але тепер FlixBus запроваджує обов’язкове бронювання. Це означає, що кожен пасажир повинен буде мати заздалегідь замовлене (і оплачене) місце, де він сидітиме до кінцевого пункту призначення. Таким чином, більше не повинно виникнути ситуації, що на замовленому вами місці сидітиме хтось інший.

Пасажири зможуть обрати, чи доплатити та вибрати потрібне місце, чи залишити вибір місця системі бронювання, яка зробить це автоматично в міру заповнення автобуса.

За другий варіант не стягується комісія. А якщо ви захочете самостійно обрати місце, наприклад, біля вікна, то це коштуватиме щонайменше 25 додаткових гривень. Сума може збільшуватися залежно від тривалості поїздки та категорії місця (перший панорамний ряд, місце зі столиком або звичайне місце).