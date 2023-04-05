Следовательно, нововведения должны предотвратить возникновение раздражительных ситуаций и задержки отправки. К примеру, когда пассажиры, решившие не доплачивать за выбор места, занимали чужие оплаченные кресла.

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Бронирование и доплата за выбор места в автобусах FlixBus: что известно

Так, до сих пор в зеленые автобусы могли сесть люди, не имевшие оплаченного конкретного места. Но теперь FlixBus вводит обязательное бронирование. Это означает, что каждый пассажир должен будет иметь заранее заказанное (и оплаченное) место, где он будет сидеть до конечного пункта назначения. Таким образом, больше не должно возникнуть ситуации, что на заказанном вами месте будет сидеть кто-нибудь другой.

Пассажиры смогут выбрать, доплатить и выбрать нужное место или оставить выбор места системе бронирования, которая сделает это автоматически по мере заполнения автобуса.

За второй вариант не взимается комиссия. А если вы захотите самостоятельно выбрать место, например у окна, то это будет стоить не менее 25 дополнительных гривен. Сумма может увеличиваться в зависимости от продолжительности поездки и категории места (первый панорамный ряд, место со столиком или обычное место).