Flixbus відкриває три нові маршрути зі Львова: коли та до яких міст почнуть курсувати автобуси

6 липня 2021 , 18:00
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Джерело:

Zaxid.Net

Один з найвідоміших автобусних перевізників продовжує відкривати нові маршрути. Flixbus запускає три нові рейси зі Львова до Вроцлава, Будапешта та Плзеня. Вартість квитків становитиме від 150 гривень.

Про це під час пресконференції у Львові у вівторок, 6 липня, повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман. На лініях курсуватимуть фірмові зелені автобуси FlixBus, що відповідають стандартам компанії, зокрема між сидіннями буде безпечна відстань, а в салоні – безплатний Wi-Fi, розетки та туалет.

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Як курсуватимуть автобуси

"Львів – Вроцлав"

Прямий автобус "Львів – Вроцлав" курсуватиме через такі міста:

  • Краків;
  • Катовіце;
  • Ополе.

Перевізник почне здійснювати рейси із 21 липня тричі на тиждень, у:

  • п'ятницю;
  • суботу;
  • неділю.

Вартість квитків починається від 150 гривень в одну сторону.

"Львів – Будапешт"

Рейс "Львів – Будапешт" також запускають 21 липня. Автобуси проїжджатимуть через:

  • Стрий; 
  • Мукачево; 
  • Ужгород; 
  • Ньїредьгазу;
  • аеропорт у Будапешті. 

Перевезення теж будуть доступні тричі на тиждень, а саме у дні: 

  • понеділок;
  • середа; 
  • субота.

Вартість квитків – від 200 грн.

"Київ – Плзень"

Маршрутом "Київ – Плзень" через Львів автобуси почнуть відправлятися з 20 липня. Ці рейси виконуватимуть 5 разів на тиждень, у дні: 

  • вівторок; 
  • четвер; 
  • п'ятниця; 
  • субота;
  • неділя.

Вартість квитків – від 150 грн.

Автобуси курсуватимуть через міста:

  • Краків;
  • Катовіце; 
  • Острава;  
  • Оломоуць;
  • Брно;
  • Прага.

Таким чином, за словами Міхала Лемана,  7 із 8 зелених ліній FlixBus пролягатимуть через Львів. Це перетворює місто у логістичний транспортний хаб зі зручними пересадками для пасажирів.

Квитки на всі рейси можна придбати на сайті перевізника.

Нагадуємо, що це не перші нові напрямки, які Flixbus відкрив цього літа. У червні перевізник запустив рейси у напрямку "Чернівці – Вроцлав". Того ж місяця Flixbus відновив популярний маршрут "Київ – Щецин". 

Досі країни ЄС через пандемію повноцінно не відкривали кордони українським туристам. Є вірогідність, що після впровадження COVID-сертифікатів вакциновані українці зможуть вільно подорожувати до країн ЄС, зокрема і з допомогою послуг Flixbus. 
Автор: Орися Біленька