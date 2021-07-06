Flixbus відкриває три нові маршрути зі Львова: коли та до яких міст почнуть курсувати автобуси
Джерело:Zaxid.Net
Один з найвідоміших автобусних перевізників продовжує відкривати нові маршрути. Flixbus запускає три нові рейси зі Львова до Вроцлава, Будапешта та Плзеня. Вартість квитків становитиме від 150 гривень.
Про це під час пресконференції у Львові у вівторок, 6 липня, повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман. На лініях курсуватимуть фірмові зелені автобуси FlixBus, що відповідають стандартам компанії, зокрема між сидіннями буде безпечна відстань, а в салоні – безплатний Wi-Fi, розетки та туалет.
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Як курсуватимуть автобуси
"Львів – Вроцлав"
Прямий автобус "Львів – Вроцлав" курсуватиме через такі міста:
- Краків;
- Катовіце;
- Ополе.
Перевізник почне здійснювати рейси із 21 липня тричі на тиждень, у:
- п'ятницю;
- суботу;
- неділю.
Вартість квитків починається від 150 гривень в одну сторону.
"Львів – Будапешт"
Рейс "Львів – Будапешт" також запускають 21 липня. Автобуси проїжджатимуть через:
- Стрий;
- Мукачево;
- Ужгород;
- Ньїредьгазу;
- аеропорт у Будапешті.
Перевезення теж будуть доступні тричі на тиждень, а саме у дні:
- понеділок;
- середа;
- субота.
Вартість квитків – від 200 грн.
"Київ – Плзень"
Маршрутом "Київ – Плзень" через Львів автобуси почнуть відправлятися з 20 липня. Ці рейси виконуватимуть 5 разів на тиждень, у дні:
- вівторок;
- четвер;
- п'ятниця;
- субота;
- неділя.
Вартість квитків – від 150 грн.
Автобуси курсуватимуть через міста:
- Краків;
- Катовіце;
- Острава;
- Оломоуць;
- Брно;
- Прага.
Таким чином, за словами Міхала Лемана, 7 із 8 зелених ліній FlixBus пролягатимуть через Львів. Це перетворює місто у логістичний транспортний хаб зі зручними пересадками для пасажирів.
Квитки на всі рейси можна придбати на сайті перевізника.Нагадуємо, що це не перші нові напрямки, які Flixbus відкрив цього літа. У червні перевізник запустив рейси у напрямку "Чернівці – Вроцлав". Того ж місяця Flixbus відновив популярний маршрут "Київ – Щецин".
Досі країни ЄС через пандемію повноцінно не відкривали кордони українським туристам. Є вірогідність, що після впровадження COVID-сертифікатів вакциновані українці зможуть вільно подорожувати до країн ЄС, зокрема і з допомогою послуг Flixbus.