Об этом во время пресс-конференции во Львове во вторник, 6 июля, сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман . На линиях будут курсировать фирменные зеленые автобусы FlixBus, соответствующие стандартам компании, в частности между сиденьями будет безопасное расстояние, а в салоне – бесплатный Wi-Fi, розетки и туалет.

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Как будут курсировать автобусы

"Львов – Вроцлав"

Прямой автобус "Львов – Вроцлав" будет курсировать через такие города:

Краков;

катовице;

Ополе.

Перевозчик начнет осуществлять рейсы из 21 июля три раза в неделю, в:

пятницу;

субботу;

воскресенье.

Стоимость билетов начинается от 150 гривен в одну сторону.

"Львов – Будапешт"

Рейс "Львов – Будапешт" также запускают 21 июля. Автобусы будут проезжать через:

Стрый;

Мукачево;

Ужгород;

Ньиредьхазу;

аэропорт в Будапеште.

Перевозки тоже будут доступны три раза в неделю, а именно в дни:

понедельник;

среда;

суббота.

Стоимость билетов – от 200 грн.

"Киев – Плзень"

По маршруту "Киев – Плзень" через Львов автобусы начнут отправляться с 20 июля. Эти рейсы будут выполнять 5 раз в неделю, в дни:

вторник;

Четверг;

пятница;

суббота;

Воскресенье.

Стоимость билетов – от 150 грн.

Автобусы будут курсировать через города:

Краков;

Катовице;

Острава;

Оломуць;

Брно;

Прага.

Таким образом, по словам Михала Лемана, 7 из 8 зеленых линий FlixBus будут пролегать через Львов . Это превращает город в логистический транспортный хаб с удобными пересадками для пассажиров.

Билеты на все рейсы можно приобрести на сайте перевозчика.