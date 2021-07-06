Об этом во время пресс-конференции во Львове во вторник, 6 июля, сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман. На линиях будут курсировать фирменные зеленые автобусы FlixBus, соответствующие стандартам компании, в частности между сиденьями будет безопасное расстояние, а в салоне – бесплатный Wi-Fi, розетки и туалет.

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Как будут курсировать автобусы

"Львов  Вроцлав"

Прямой автобус "Львов  Вроцлав" будет курсировать через такие города:

  • Краков;
  • катовице;
  • Ополе.

Перевозчик начнет осуществлять рейсы из 21 июля три раза в неделю, в:

  • пятницу;
  • субботу;
  • воскресенье.

Стоимость билетов начинается от 150 гривен в одну сторону.

"Львов  Будапешт"

Рейс "Львов  Будапешт" также запускают 21 июля. Автобусы будут проезжать через:

  • Стрый; 
  • Мукачево; 
  • Ужгород; 
  • Ньиредьхазу;
  • аэропорт в Будапеште. 

Перевозки тоже будут доступны три раза в неделю, а именно в дни: 

  • понедельник;
  • среда; 
  • суббота.

Стоимость билетов  от 200 грн.

"Киев – Плзень"

По маршруту "Киев  Плзень" через Львов автобусы начнут отправляться с 20 июля. Эти рейсы будут выполнять 5 раз в неделю, в дни: 

  • вторник; 
  • Четверг; 
  • пятница; 
  • суббота;
  • Воскресенье.

Стоимость билетов  от 150 грн.

Автобусы будут курсировать через города:

  • Краков;
  • Катовице; 
  • Острава;  
  • Оломуць;
  • Брно;
  • Прага.

Таким образом, по словам Михала Лемана, 7 из 8 зеленых линий FlixBus будут пролегать через Львов. Это превращает город в логистический транспортный хаб с удобными пересадками для пассажиров.

Билеты на все рейсы можно приобрести на сайте перевозчика.