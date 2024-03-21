Фінляндія вкотре очолилила рейтинг найщасливіших країн: президент поділився секретом

21 березня 2024, 11:22
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Джерело:

Alexander Stubb

Фінляндія вже 7 років поспіль отримує звання найщасливішої країни світу. Александер Стубб – президент країни – розповів, у чому секрет.

Президент Стубб наголосив, що причин щастя Фінляндії є багато. Однак він виділяє свої три.

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За словами Стубба, "секретами", які допомагають Фінляндії сім років поспіль залишатися найщасливішою країною світу є:

  • природа;
  • довіра;
  • освіта.

Також він зауважив, що на колективне щастя Фінляндії впливає ще багато факторів. Людей просять ділитися своїми думками, які фактори дозволяють країні бути найщасливішою. 

Фінляндія – найщасливіша країна світу – головне

Організація Об'єднаних Націй підготувала щорічний Всесвітній звіт про щастя. Перше місце у рейтингу вже сім років поспіль займає Фінляндія. На другому місці – Данія, на третьому – Ісландія, на четвертому – Швеція, на п'ятому – Ізраїль.

Окрім того, до першої десятки "щастя" увійшли Норвегія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія та Австралія. Україна зайняла 105 місце. Ще у 2023 році вона посідала 92 позицію. 

Загалом перша двадцятка виглядає так:

  • Фінляндія,
  • Данія,
  • Ісландія,
  • Швеція,
  • Ізраїль,
  • Нідерланди,
  • Норвегія,
  • Люксембург,
  • Швейцарія,
  • Австралія,
  • Нова Зеландія,
  • Коста-Рика,
  • Кувейт,
  • Австрія,
  • Канада,
  • Бельгія,
  • Ірландія,
  • Чехія,
  • Литва,
  • Велика Британія.
Автор: Мар'яна Бекало