Фінляндія вкотре очолилила рейтинг найщасливіших країн: президент поділився секретом
Джерело:Alexander Stubb
Фінляндія вже 7 років поспіль отримує звання найщасливішої країни світу. Александер Стубб – президент країни – розповів, у чому секрет.
Президент Стубб наголосив, що причин щастя Фінляндії є багато. Однак він виділяє свої три.
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За словами Стубба, "секретами", які допомагають Фінляндії сім років поспіль залишатися найщасливішою країною світу є:
- природа;
- довіра;
- освіта.
Також він зауважив, що на колективне щастя Фінляндії впливає ще багато факторів. Людей просять ділитися своїми думками, які фактори дозволяють країні бути найщасливішою.
Фінляндія – найщасливіша країна світу – головне
Організація Об'єднаних Націй підготувала щорічний Всесвітній звіт про щастя. Перше місце у рейтингу вже сім років поспіль займає Фінляндія. На другому місці – Данія, на третьому – Ісландія, на четвертому – Швеція, на п'ятому – Ізраїль.
Окрім того, до першої десятки "щастя" увійшли Норвегія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія та Австралія. Україна зайняла 105 місце. Ще у 2023 році вона посідала 92 позицію.
Загалом перша двадцятка виглядає так:
- Фінляндія,
- Данія,
- Ісландія,
- Швеція,
- Ізраїль,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Люксембург,
- Швейцарія,
- Австралія,
- Нова Зеландія,
- Коста-Рика,
- Кувейт,
- Австрія,
- Канада,
- Бельгія,
- Ірландія,
- Чехія,
- Литва,
- Велика Британія.