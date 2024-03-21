Фінляндія вкотре очолилила рейтинг найщасливіших країн: президент поділився секретом

Фінляндія вже 7 років поспіль отримує звання найщасливішої країни світу. Александер Стубб – президент країни – розповів, у чому секрет.

Президент Стубб наголосив, що причин щастя Фінляндії є багато. Однак він виділяє свої три.

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За словами Стубба, "секретами", які допомагають Фінляндії сім років поспіль залишатися найщасливішою країною світу є:

природа;

довіра;

освіта.

Також він зауважив, що на колективне щастя Фінляндії впливає ще багато факторів. Людей просять ділитися своїми думками, які фактори дозволяють країні бути найщасливішою.

Фінляндія – найщасливіша країна світу – головне

Організація Об'єднаних Націй підготувала щорічний Всесвітній звіт про щастя. Перше місце у рейтингу вже сім років поспіль займає Фінляндія. На другому місці – Данія, на третьому – Ісландія, на четвертому – Швеція, на п'ятому – Ізраїль.

Окрім того, до першої десятки "щастя" увійшли Норвегія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія та Австралія. Україна зайняла 105 місце. Ще у 2023 році вона посідала 92 позицію.

Загалом перша двадцятка виглядає так: