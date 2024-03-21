Президент Стубб отметил, что причин счастья Финляндии есть много. Однако он выделяет свои три.

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По словам Стубба, "секретами", которые помогают Финляндии семь лет подряд оставаться самой счастливой страной мира являются:

природа;

доверие;

образование.

Также он отметил, что на коллективное счастье Финляндии влияет еще много факторов. Людей просят делиться своими мыслями, какие факторы позволяют стране быть самой счастливой.

Финляндия – самая счастливая страна мира – главное

Организация Объединенных Наций подготовила ежегодный Всемирный отчет о счастье. Первое место в рейтинге уже семь лет подряд занимает Финляндия. На втором месте – Дания, на третьем – Исландия, на четвертом – Швеция, на пятом – Израиль.

Кроме того, в первую десятку "счастья" вошли Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария и Австралия. Украина заняла 105 место. Еще в 2023 году она занимала 92 позицию.

В целом первая двадцатка выглядит так: