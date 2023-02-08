Фінляндія та Хорватія почнуть тестувати "цифрові паспорти" вже у 2023

Фінляндія та Хорватія запустили річний пілотний проєкт Digital Travel Credentials (DTC). Він передбачає тестування цифрових проїзних документів на зовнішніх кордонах авіасполучення.

Фінляндія та Хорватія запускають "цифрові паспорти"

Проєкт планують запустити вже навесні цього року. Європейська комісія схвалила таку пропозицію.

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Країни сподіваються, що нова система прискорить прикордонний контроль та полегшить подорожі.

Мета цифрового проїзного документа – полегшити подорожі та прискорити перевірку на кордоні. У пілотному проєкті технічні можливості для тестування будуть створені на прикордонних контрольно-пропускних пунктах в аеропорту Гельсінкі-Вантаа та міжнародному аеропорту Загреба,

– йдеться в повідомленні прикордонної служби Фінляндії.

Окрім пілотного проєкту DTC у Фінляндії та Хорватії, влада виявила, що подібний проєкт реалізується в авіасполученні між Нідерландами та Канадою.

Зазначається, якщо тести спрацюють добре, то згодом таку систему запровадять у всьому Євросоюзі.

Як відбуватиметься процес

Так, в аеропортах Гельсінкі та Загреба встановлять спеціальне обладнання, за допомогою якого можна буде перевіряти цифрові документи. А пасажирам, які погодяться протестувати систему, дадуть посилання на додаток, куди потрібно завантажити свої документи.

Прикордонники заздалегідь перевірять документи, після прибуття до аеропорту – зроблять фотографію (для ідентифікації по обличчю). Після – не доведеться стояти у чергах на реєстрацію та перевірки. Попри проходження цього процесу, було наголошено, що випробувані все одно повинні будуть мати при собі дійсний паспорт.