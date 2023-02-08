Финляндия и Хорватия запускают "цифровые паспорта"

Проект планируется запустить уже весной этого года. Европейская комиссия одобрила такое предложение.

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Страны надеются, что новая система ускорит пограничный контроль и облегчит поездки.

Цель цифрового проездного документа – облегчить поездки и ускорить проверку на границе. В пилотном проекте технические возможности для тестирования будут созданы на пограничных контрольно-пропускных пунктах в аэропорту Хельсинки-Вантаа и международном аэропорту Загреба.

– говорится в сообщении пограничной службы Финляндии.

Кроме пилотного проекта DTC в Финляндии и Хорватии, власти обнаружили, что подобный проект реализуется в авиасообщении между Нидерландами и Канадой.

Отмечается, если тесты сработают хорошо, то впоследствии такая система будет внедрена во всем Евросоюзе.

Как будет происходить процесс

Так, в аэропортах Хельсинки и Загреба будет установлено специальное оборудование, с помощью которого можно будет проверять цифровые документы. А пассажирам, которые согласятся протестовать систему, дадут ссылку в приложение, куда нужно загрузить свои документы.

Пограничники заранее проверят документы, по прибытии в аэропорт – сделают фотографию (для идентификации по лицу). После – не придется стоять в очередях на регистрацию и проверки. Несмотря на прохождение этого процесса, было отмечено, что испытанные все равно должны иметь действительный паспорт.