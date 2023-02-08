Фінляндія та Хорватія запускають "цифрові паспорти"

Проєкт планують запустити вже навесні цього року. Європейська комісія схвалила таку пропозицію.

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Країни сподіваються, що нова система прискорить прикордонний контроль та полегшить подорожі.

Мета цифрового проїзного документа – полегшити подорожі та прискорити перевірку на кордоні. У пілотному проєкті технічні можливості для тестування будуть створені на прикордонних контрольно-пропускних пунктах в аеропорту Гельсінкі-Вантаа та міжнародному аеропорту Загреба,

– йдеться в повідомленні прикордонної служби Фінляндії.

Окрім пілотного проєкту DTC у Фінляндії та Хорватії, влада виявила, що подібний проєкт реалізується в авіасполученні між Нідерландами та Канадою.

Зазначається, якщо тести спрацюють добре, то згодом таку систему запровадять у всьому Євросоюзі.

Як відбуватиметься процес

Так, в аеропортах Гельсінкі та Загреба встановлять спеціальне обладнання, за допомогою якого можна буде перевіряти цифрові документи. А пасажирам, які погодяться протестувати систему, дадуть посилання на додаток, куди потрібно завантажити свої документи.

Прикордонники заздалегідь перевірять документи, після прибуття до аеропорту – зроблять фотографію (для ідентифікації по обличчю). Після – не доведеться стояти у чергах на реєстрацію та перевірки. Попри проходження цього процесу, було наголошено, що випробувані все одно повинні будуть мати при собі дійсний паспорт.