Попит на трудових мігрантів з України у країнах Європейського Союзу збережеться після зняття коронавірусних обмежень. У цьому переконує президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. На його думку, причина полягає у демографічній кризі в Європі.

Експерт прогнозує, що українських працівників у Європі побільшає після зняття карантинних обмежень. Це може відбутися після колективної вакцинації.

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У Європі є нестача працездатного населення

Василь Воскобойник заявив, що ситуація на європейському ринку праці через пандемію насправді не змінилася. Країни ЄС все ще потребують працівників у сферах будівництва, сільського господарства та обслуговування. Він зазначив, що через демографічну кризу у Європі є недостатня кількість молодого працездатного населення, яке може заповнити вакансії у цих сферах діяльності. Тож Польща, Чехія, Німеччина та країни Балтії сподіватимуться на прибуття працівників з країн, які не входять до складу ЄС.

Європейські країни потребують працівників у сфері будівництва / Фото GettyImages

Загалом у Євросоюзі мешкає приблизно 512 мільйонів населення, а кількість українців, які працюють у Європі, становить близько 3-3,5 мільйонів осіб, тобто менше, ніж 1 відсотка. Тож казати, що для українців не знайдеться там роботи, це – недалекоглядно, – зазначив Василь Воскобойник.

Європейські країни потребують працівників у сфері сільського господарства / Фото GettyImages

Побоювання щодо українських працівників у Польщі

Між тим, чоловік вбачає недоліки з роботою у Польщі. Йдеться про бажання польських роботодавців внести зміни до законодавства, які дозволять українцям отримувати трирічні дозволи на роботу в Польщі. Воскобойник вважає, що це серйозний крок до того, аби трудова міграція українців перетворювалася на еміграцію. Це матиме вплив на економічний розвиток України та спричинить демографічні проблеми.

Європейські країни потребують працівників у сфері обслуговування / Фото GettyImages