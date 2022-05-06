Фінансова підтримка українських біженців: Італія збільшила бюджет для виплат

Італія стала однією з тих країн, які відкрили свої кордони для біженців з України. Держава надає підтримку Україні та допомагає її громадянам у своїй країні.

Зокрема, зараз Італія збільшила фінансову допомогу Україні та підтримку біженцям. Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріо Драгі.

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Італія збільшила бюджет для виплат біженцям

За словами Драгі, війна, розв'язана Росією в Україні, призвела до гуманітарної катастрофи. Через це мільйони людей були змушені залишити домівки, й шукати притулку в ЄС. Тому кожен має допомогти українцям за кордоном, адже вони цього заслуговують.

Ми повинні допомогти Україні. Італія вже виділила близько 500 мільйонів євро на підтримку українських біженців в нашій країні. Я радий повідомити, що ми збільшили цю суму до більш ніж 800 мільйонів,

– заявив він.

Прем'єр також додав, що Італія передала на підтримку України 110 мільйонів євро і планує збільшити цю суму до 200 мільйонів.

Крім того, до України будуть направлені гуманітарні та медичні вантажі, зокрема, машини швидкої медичної допомоги.

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