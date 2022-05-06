В частности, сейчас Италия увеличила финансовую помощь Украине и поддержку беженцам. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги.

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Италия увеличила бюджет для выплат беженцам

По словам Драги, война, развязанная Россией в Украине, привела к гуманитарной катастрофе. Из-за этого миллионы людей были вынуждены покинуть дома и искать убежища в ЕС. Поэтому каждый должен помочь украинцам за границей, ведь они этого заслуживают.

Мы должны помочь Украине. Италия уже выделила около 500 миллионов евро для поддержки украинских беженцев в нашей стране. Я рад сообщить, что мы увеличили эту сумму до более 800 миллионов,

– заявил он.

Премьер добавил, что Италия передала в поддержку Украины 110 миллионов евро и планирует увеличить эту сумму до 200 миллионов.

Кроме того, в Украину будут направлены гуманитарные и медицинские грузы, в частности, машины скорой помощи.

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