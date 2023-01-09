Допомога українцям у Хорватії: як отримати виплату у розмірі 460 євро

Українцям, які тимчасово проживають у Хорватії, надають кошти на покриття першочергових потреб. Отримати одноразову виплату від держави можуть особи, які мають статус тимчасового захисту у країні.

Виплата надається на одну людину чи сім'ю в розмірі від 330 до 460 євро. Ці кошти виплачують на покриття надзвичайних витрат, що виникли на тлі життєвих обставин. Про це повідомляє офіційний хорватський ресурс допомоги біженцям з України.

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Як отримати фінансову допомогу у Хорватії

Щоб отримати допомогу, слід подати заяву на одноразову фінансову допомогу черговому соціальному працівникові у Центрах притулку та у закладах Колективного проживання. Якщо ви проживаєте у приватному житлі – заявку можна подати в Центрі соціального захисту населення та його відділеннях у Хорватії, їхні адреси можна знайти за цим посиланням.

Зазначається, що грошова допомога може бути призначена лише після співбесіди. Рішення про призначення фінансової допомоги залежить від того, чи має особа в Хорватії родичів або друзів, чи влаштована на роботу і який має рівень доходів.

За додатковою інформацією про виплати звертайтесь за номером +385 99 399 7317 або пишіть на електронну адресу ukrajina@mrosp.hr.

Біженці у Хорватії також можуть отримати іншу допомогу

Українцям у Хорватії ще надає допомогу Червоний Хрест – продукти, одяг, ліки. Заявку можна оформити за посиланням.

Також допомогу продуктами та іншими необхідними речами надає організація Карітас – їхні центри можна знайти біля кожного великого, католицького Костелу.

З початку повномасштабної російської війни в Україні до Хорватії прибуло майже 18 000 українських біженців.