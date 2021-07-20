Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко. Таке нововведення схвально сприйняли у коментарях під дописом дипломата.

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"На рейсах Air Canada відтепер можна дивитись фільми українською. Ще одна причина для нашої трансокеанської симпатії", – написав Андрій Шевченко. До допису дипломат прикріпив фотодоказ, який підтверджує наявність такої опції.

Окрім поздоровлень з перемогою, коментатори – українською та англійською – попросили Андрія Шевченка також посприяти тому, щоб на сайті компанії Air Canada змінили пункт призначення з Kiev на Kyiv. Посол пообіцяв розібратись і у цьому питанні.