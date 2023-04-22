Закордон 24 підготував підбірку атмосферних фільмів з краєвидами Італії, які надихнуть вас на подорож до цієї дивовижної країни. Однак будьте обережні, адже навіть якщо ви не збиралися нікуди їхати, після перегляду цих кінокартин вам одразу захочеться бронювати квитки.

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1. Римські пригоди

Рік: 2012

Оригінальна назва: To Rome with Love

Комедію режисував Вуді Аллен, він же зіграв у фільмі головну роль. Дія кінострічки відбувається в одному з найпрекрасніших міст світу – Римі. У центрі історії – відомий американський архітектор, що згадує свою молодість, блукаючи вузькими затишними вуличками міста.

Вас захопить історія простого жителя Рима, який випадково стає знаменитим, історія молодих людей з провінції, кожного з яких чекають романтичні відкриття, та оперного постановника, який задумав вивести на сцену аматора співу з унікальним голосом, який може співати лише, коли миється в душі.

"Римські пригоди": дивіться трейлер

2. Усі дороги ведуть до Риму

Рік: 2015

Оригінальна назва: All Roads Lead to Rome

Сара Джесіка Паркер зіграла головну роль Меггі – журналістки, яка має чимало клопотів у житті. Особливо її турбують стосунки 16-річної доньки Саммер з бойфрендом, який погано впливає на дівчину.

Аби відволіктися від всіх проблем, Меггі з донькою вирушають до Італії. Відпочинок тільки розпочався, а Меггі зустріла знайомого — свого колишнього хлопця Луку, який відпочиває тут разом із матір'ю — досить ексцентричною жінкою. Літня пані разом з дівчиною-підлітком завдають неабиякого клопоту парі. У фільмі цікаві пригоди переплітаються з історією кохання, яке спалахнуло з новою силою після багатьох років розлуки.

"Усі дороги ведуть до Риму": дивіться трейлер

3. Під сонцем Тоскани

Рік: 2003

Оригінальна назва: Under the Tuscan Sun

Письменниця Френсіс Мейс важко переживає розлучення. Повністю спустошена та розбита, вона вирушає до Італії. Під ласкавим південним сонцем Тоскани її життя наповнюється новими барвами. Френсіс вирішує залишитися у цьому сонячному місці й купує старовинну віллу. Жінка заводить нові знайомства, а на додачу зовсім несподівано для себе зустрічає нове кохання.

Окрім захопливого сюжету, фільм зачаровує мальовничими пейзажами Тоскани та Амальфітанського узбережжя.

"Під сонцем Тоскани": дивіться трейлер

4. Все, що потрібно тобі – це любов

Рік: 2012

Оригінальна назва: Den skaldede frisør

Фільм зняла данська режисерка Сюзанна Бір, а головні ролі зіграли Пірс Броснан та Тріне Дюрхольм. У кінокартині розгортається історія Іди – перукарки, яка має непросте життя. Жінці довелося боротися з раком, а її шлюб тріщить по швах. Вона вирушає в одне з наймальовничіших міст світу – італійське Сорренто – на весілля своєї доньки Астрід зі студентом Патріком.

Дорогою Іда перетинається з Філіпом – багатим та успішним одинаком, який виявляється батьком нареченого її доньки. Спекотні італійські ночі та атмосфера свята допоможуть героям згадати, що любов – це все, що їм насправді потрібно.

"Все, що потрібно тобі – це любов": дивіться трейлер

5. З нуля

Рік: 2022

Оригінальна назва: From Scratch

Це не фільм, а цілий серіал, який дозволяє поринути у неймовірну атмосферу італійського життя. Захоплива романтична драма знята на основі мемуарів Тембі Лок. У серіалі розкривається історія американки Емі, яка шукає своє покликання. Вона вирушає у подорож до Італії, аби розслабитися та зробити паузу у повсякденній метушні.

Відпочинок дарує Емі зустріч з італійським шеф-кухарем Ліно. Для обох героїв починається нова сторінка життя, сповнена кохання, втрат, стійкості та надії. Дивовижну історію, яка нікого не залишить байдужим, чудово доповнюють мальовничі краєвиди Сицилії.

Серіал "З нуля": дивіться трейлер