Закордон 24 подготовил подборку атмосферных фильмов с видами Италии, которые вдохновят вас на путешествие в эту удивительную страну. Однако будьте осторожны, ведь даже если вы не собирались никуда ехать, после просмотра этих кинокартин вам сразу захочется бронировать билеты.

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1. Римские приключения

Год: 2012

Оригинальное название: To Rome with Love

Комедию режиссировал Вуди Аллен, он же сыграл в фильме главную роль. Действие киноленты происходит в одном из самых красивых городов мира – Риме. В центре истории – известный американский архитектор, который вспоминает свою молодость, блуждая по узким уютным улочкам города.

Вас увлечет история простого жителя Рима, который случайно становится знаменитым, история молодых людей из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену любителя пения с уникальным голосом, который может петь, только когда моется в душе.

"Римские приключения": смотрите трейлер

2. Все дороги ведут в Рим

Год: 2015

Оригинальное название: All Roads Lead to Rome

Сара Джессика Паркер сыграла главную роль Мэгги – журналистки, которая имеет немало хлопот в жизни. Особенно ее беспокоят отношения 16-летней дочери Саммер с бойфрендом, плохо влияющим на девушку.

Чтобы отвлечься от всех проблем, Мэгги с дочерью отправляются в Италию. Отдых только начался, а Мэгги встретила знакомого – своего бывшего парня Луку, отдыхающего здесь вместе с матерью – довольно эксцентричной женщиной. Пожилая дама вместе с девушкой-подростком доставляют немало хлопот паре. В фильме интересные приключения переплетаются с историей любви, которая вспыхнула с новой силой после многих лет разлуки.

"Все дороги ведут в Рим": смотрите трейлер

3. Под солнцем Тосканы

Год: 2003

Оригинальное название: Under the Tuscan Sun

Писательница Фрэнсис Мейс тяжело переживает развод. Полностью опустошенная и разбитая, она отправляется в Италию. Под ласковым южным солнцем Тосканы ее жизнь наполняется новыми красками. Фрэнсис решает остаться в этом солнечном месте и покупает старинную виллу. Женщина заводит новые знакомства, а вдобавок совсем неожиданно для себя встречает новую любовь.

Помимо увлекательного сюжета, фильм завораживает живописными пейзажами Тосканы и Амальфитанского побережья.

"Под солнцем Тосканы": смотрите трейлер

4. Все, что нужно тебе – это любовь

Год: 2012

Оригинальное название: Den skaldede frisør

Фильм сняла датский режиссер Сюзанна Бир, а главные роли сыграли Пирс Броснан и Трине Дюрхольм. В кинокартине разворачивается история Иды – парикмахера, у которой непростая жизнь. Женщине пришлось бороться с раком, а ее брак трещит по швам. Она отправляется в один из самых живописных городов мира – итальянское Сорренто – на свадьбу своей дочери Астрид со студентом Патриком.

По дороге Ида пересекается с Филиппом – богатым и успешным одиночкой, который оказывается отцом жениха ее дочери. Жаркие итальянские ночи и атмосфера праздника помогут героям вспомнить, что любовь – это все, что им действительно нужно.

"Все, что нужно тебе – это любовь": смотрите трейлер

5. С нуля

Год: 2022

Оригинальное название: From Scratch

Это не фильм, а целый сериал, позволяющий погрузиться в невероятную атмосферу итальянской жизни. Увлекательная романтическая драма снята на основе мемуаров Темби Локк. В сериале раскрывается история американки Эми, которая ищет свое призвание. Она отправляется в путешествие в Италию, чтобы расслабиться и сделать паузу в повседневной суматохе.

Отдых дарит Эми встречу с итальянским шеф-поваром Лино. Для обоих героев начинается новая страница жизни, полная любви, потерь, стойкости и надежды. Удивительную историю, которая никого не оставит безразличным, прекрасно дополняют живописные виды Сицилии.

Сериал "С нуля": смотрите трейлер