Добірка польських фільмів, які допоможуть швидше вивчити мову

У Польщі для українців доступні безкоштовні мовні курси, але для декого такий спосіб вивчення іноземної – нудний і малоефективний. А як щодо перегляду польських фільмів мовою оригіналу? Ловіть коротку добірку кіно, яка допоможе удосконалити ваш рівень володіння польською.

Перегляд польського кіно в оригіналі – відмінний спосіб працювати над вдосконаленням мови самостійно. Так ви зможете вивчити нові слова, покращити сприйняття польської на слух, навчитеся правильної вимови та дізнаєтеся на конкретних прикладах, в яких ситуаціях краще вжити ту чи іншу конструкцію. А ще, крім отримання практичних знань, ви краще пізнаєте місцеву культуру та побут.

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3 фільми, які допоможуть вам збільшити словниковий запас у польській мові

Дівчина з шафи (Dziewczyna z szafy)

Жанр: комедія, драма

Рік: 2013

Історія про трьох самотніх сусідів: братів Томека та Яцека й дівчину Магду. Томек тримається людей якомога далі, бо має неврологічне захворювання. Яцек може контактувати із зовнішнім світом, але лише через інтернет. Однак одного разу Яцека запросили на ділову зустріч до іншого міста. Хлопець попросив сусідку Магду доглянути хворого брата. Це прохання переросло для Магди і Томеса у щось більше.



Dziewczyna z szafy / Фото tvp

Боги (Bogowie)

Жанр: драма, біографія

Рік: 2014

Любителям біографічних фільмів явно сподобається історія про знаменитого польського кардіохірурга. Картина розповідає про початок кар'єри Збігнева Релігі, який у 1985 році зробив першу в Польщі успішну операцію з пересадки серця. Складні 1980-і роки і сама доля медика точно не залишать байдужими будь-якого глядача.



Bogowie / Фото tumblr

Самотність у мережі (S@motność w sieci)

Жанр: драма

Рік: 2006

Фільм, знятий за романом польського письменника Януша Леона Вишневського. "Самотність в мережі" – це історія кохання двох поляків Якуба і Еви (в книзі головна героїня не має імені). Він – живе та працює в Німеччині. Вона – заміжня жінка, яка живе в Польщі. Вони обидва почуваються самотніми й саме це їх зближує та спонукає до листування. Після тривалого спілкування онлайн вони вирішили зустрітися в Парижі, де на них чекають випробування, які кардинально змінять їхнє життя.



S@motność w sieci / Фото tvp