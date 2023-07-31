На Филиппинах вводят визы для иностранцев

Пилотный проект запускается в партнерстве с Китаем. Если система будет работать гладко, до конца 2023 оформлять электронные визы смогут все иностранцы.

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Филиппинская электронная виза позволит иностранным гражданам, въезжающим в страну с целью туризма или бизнеса, подавать заявки на визу для временных посетителей удаленно через свои персональные компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства,

– говорится в заявлении DFA.

Этот проект – инициатива президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Он уже давно продвигает переход на цифровизацию государственных услуг.

Система e-Visa является одним из результатов меморандума о соглашении между DFA и Департаментом информационно-коммуникационных технологий синхронизации системы ИКТ для консульских служб.

С 2024 года за въезд в ЕС придется платить

Со следующего года украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут иметь разрешение на поездки и платить обязательный сбор на въезд по программе ETIAS. Соответствующее уведомление уже опубликовано на сайте Евросоюза.

Граждане 60 стран мира, путешествующие в одно из 30 государств Европы, должны будут перед путешествием получить разрешение ETIAS. Разрешение привязано к паспорту путешественника и действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше.

Для того чтобы оформить ETIAS, нужно заполнить форму заявки с помощью официального вебсайта ETIAS или одноименного мобильного приложения. Подача заявки на получение разрешения стоит 7 евро. Получить ETIAS необходимо не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом, независимо от вида транспорта, которым вы планируете воспользоваться.