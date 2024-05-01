Місто інколи "виринає" з-під води у період сухої та спекотної погоди. Це неабияк привернуло увагу туристів.

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Через спеку висохла дамба, а старе місто "виринуло"

Марлон Паладін, інженер державного агентства, відповідального за експлуатацію дамб країни, підтвердив, що місто вийшло на поверхню після найдовшого періоду занурення під воду з моменту будівництва дамби.

Руїни давнього міста / Фото ABS-CBN News

За офіційними даними, рівень води в регіоні вже впав майже на 50 метрів від звичайного рівня у 221 метр.

На Філіппінах через аномальну спеку висохла дамба / Фото ABS-CBN News

Аномальна спека порушила повсякденне життя мільйонів філіппінців: школи закрили, а офісним працівникам порадили залишатися вдома.

У травні ми очікуємо більше призупинень занять через спеку. Ми спостерігаємо середню температуру понад +52℃, тож ви можете собі уявити, яким стресом це може бути для учнів,

— сказав Ксерсес Кастро з філіппінської організації "Врятуйте дітей".

Метеоролог державного бюро погоди Pagas Бенісон Естареджа прогнозує, що рівень води в регіоні продовжить падати, а температура зростатиме.

Небезпечна для здоров'я спека посилюється в Європі

Європа все частіше стикається зі спекою. Температурні показники такі високі, що людський організм не може впоратися. Про це заявила Служба моніторингу клімату ЄС Copernicus і Всесвітня метеорологічна організація.

В останньому кліматичному звіті вчені висвітлили безпрецедентні погодні явища минулого року. Особливо слід відзначити липневу спеку, під час якої 41% південної Європи зазнав екстремального теплового стресу – це найбільша територія в Європі, яка постраждала від таких умов за всю історію спостережень.