У Празі пройде фестиваль супів Polívkování

Куди піти та як розважитися у Празі? У чеській столиці пройде гастрономічний фестиваль Polívkování. Ділимося деталями у нашому матеріалі.

Так, Прага знаменита не лише своїми визначними пам'ятками, але й місцевою кухнею. До столиці Чехії часто їдуть, серед іншого і для того, аби влаштувати гастротур локальними закладами. Крім цього, в місті щороку проходить кілька гастрономічних фестивалів. Один з таких запланований на 8 жовтня.

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Що відомо про фестиваль Polívkování у Празі

Фестиваль Polívkování – рай для любителів смачно поїсти. А присвячений захід першим стравам. Організатори запропонують гурманам скуштувати десятки супів з усього світу – традиційні іспанські, вірменські, тайські, мексиканські, угорські, в'єтнамські, французькі, італійські, перуанські, венесуельські, японські, чеські та багато інших.

Серед представлених супів обов'язково буде український борщ та гарбузовий крем-суп. А ще гості фестивалю зможуть скуштувати гуляш з різними смаками: гострий, свинячий чи яловичий, чеський, угорський, словацький та навіть ірландський.

Коли та де пройде Polívkování

Дата: 8 жовтня, з 10:00 до 18:00;

Локація – празька набережна Hořejší nábřeží;

Вхід вільний.



Фестиваль Polívkování у Празі / Фото facebook