Так, Прага знаменита не только своими достопримечательностями, но и местной кухней. В столицу Чехии часто едут, в том числе и для того, чтобы устроить гастротур по локальным заведениям. Кроме того, в городе ежегодно проходит несколько гастрономических фестивалей. Один из таких запланирован на 8 октября.

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Что известно о фестивале Polívkování в Праге

Фестиваль Polívkovanie – рай для любителей вкусно поесть. А посвящено мероприятие первым блюдам. Организаторы предложат гурманам отведать десятки супов со всего мира – традиционные испанские, армянские, тайские, мексиканские, венгерские, вьетнамские, французские, итальянские, перуанские, венесуэльские, японские, чешские и многие другие.

Среди представленных супов обязательно будет украинский борщ и тыквенный крем-суп. А еще гости фестиваля смогут отведать гуляш с разными вкусами: острый, свиной или говяжий, чешский, венгерский, словацкий и даже ирландский.

Когда и где пройдет Polívkování

Дата: 8 октября, с 10:00 до 18:00;

Локация – пражская набережная Horejšie nábreží;

Вход свободный.