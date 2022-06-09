Фестиваль еротики та вечеря з зірками: найцікавіші заходи червня у Барселоні
Джерело:телеграм-канал ІСПАНІЯ | ПЕРЕЇЗД
Червень обіцяє бути насиченим для Барселони. Читайте далі, що очікує жителів та гостей міста у перший місяць літа.
Барселона – одне з головних туристичних міст Іспанії. Тож не дивно, що місто багате на різні культурні заходи. Ми ж підготували коротку афішу з найголовнішими та найцікавішими подіями на червень 2022 року.
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Головні заходи червня у Барселоні
Primavera Sound
Щорічний грандіозний музичний фестиваль, який проводиться в Parc del Fòrum
- Коли: 2 – 12 червня.
Brunch on the Beach
Жителі та гості Барселони можуть відірватися на запальних вечірках з діджеями просто неба у Parc del Fòrum
- Коли: 2 – 12 червня.
Barcelona Design Week
Для тих, хто цікавиться дизайном, архітектурою та креативними рішеннями, організовані тематичні тижні у Музеї Дизайну.
- Коли: 2 – 22 червня.
Palo Alto Market
Працюватиме ринок у зелених садах Побленоу з музикою, їжею та дизайнерським одягом.
- Коли: 4 – 5 червня.
Festival Matsuri
У Мол де Фуста пройде фестиваль японської культури.
- Коли: 4 – 5 червня.
Концерт Red Hot Chili Peppers
Американський рок-гурт виступить на Олімпійському стадіоні в Барселоні.
- Коли: 7 червня.
Festival Jardins Pedralbes
Фестиваль музики у королівських садах Pedralbes. Буде навіть James Blunt та Simply Red.
- Коли: 7 – 29 червня.
ISEA2022 Barcelona
Пройде Міжнародний симпозіум діджитал арту у Госпіталі Святого Павла.
- Коли: 9 – 16 червня.
The Authentic Italian Table
Гурмани зможуть поласувати італійськими смаколиками у терміналі Grimaldi Lines порту Барселони.
- Коли: 11 червня.
Orgullo 2022
Гей-прайд "розфарбує" вулиці Барселони у райдужні кольори свободи.
- Коли: 13 – 26 червня.
Sonar
У Fira Barcelona ви зможете поринути в атмосферу одного з найзнаменитіших фестивалів музики в Європі.
- Коли: 16 – 18 червня.
Salon Erotico de Barcelona 2022
Фестиваль еротики відбудеться в Олімпійському Павільйоні Vall Hebron.
- Коли: 16 – 18 червня.
L'ou con Balla
Це католицька традиція "танцюючого яйця". Різні дворики Старого міста будуть задекоровані на честь свята Тіла та Крові Христових.
- Коли: 16 – 19 червня.
Sant Juan
Іспанське свято Сан Хуан, під час якого заведено палити багаття та купатися.
- Коли: 24 червня.
Festival Grec
Фестиваль танцю та музики на горі Монжуїк.
- Коли: 28 червня – 31 липня.
Dinner with the stars
Вечеря зі зірками, для тих, хто любить космос і все, що з ним пов'язане в Fabra Observatory.
- Коли: впродовж усього літа.
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