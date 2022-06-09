Барселона – одне з головних туристичних міст Іспанії. Тож не дивно, що місто багате на різні культурні заходи. Ми ж підготували коротку афішу з найголовнішими та найцікавішими подіями на червень 2022 року.

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Головні заходи червня у Барселоні

Primavera Sound

Щорічний грандіозний музичний фестиваль, який проводиться в Parc del Fòrum

Коли: 2 – 12 червня.

Brunch on the Beach

Жителі та гості Барселони можуть відірватися на запальних вечірках з діджеями просто неба у Parc del Fòrum

Коли: 2 – 12 червня.

Barcelona Design Week

Для тих, хто цікавиться дизайном, архітектурою та креативними рішеннями, організовані тематичні тижні у Музеї Дизайну.

Коли: 2 – 22 червня.

Palo Alto Market

Працюватиме ринок у зелених садах Побленоу з музикою, їжею та дизайнерським одягом.

Коли: 4 – 5 червня.

Festival Matsuri

У Мол де Фуста пройде фестиваль японської культури.

Коли: 4 – 5 червня.

Концерт Red Hot Chili Peppers

Американський рок-гурт виступить на Олімпійському стадіоні в Барселоні.

Коли: 7 червня.

Festival Jardins Pedralbes

Фестиваль музики у королівських садах Pedralbes. Буде навіть James Blunt та Simply Red.

Коли: 7 – 29 червня.

ISEA2022 Barcelona

Пройде Міжнародний симпозіум діджитал арту у Госпіталі Святого Павла.

Коли: 9 – 16 червня.

The Authentic Italian Table

Гурмани зможуть поласувати італійськими смаколиками у терміналі Grimaldi Lines порту Барселони.

Коли: 11 червня.

Orgullo 2022

Гей-прайд "розфарбує" вулиці Барселони у райдужні кольори свободи.

Коли: 13 – 26 червня.

Sonar

У Fira Barcelona ви зможете поринути в атмосферу одного з найзнаменитіших фестивалів музики в Європі.

Коли: 16 – 18 червня.

Salon Erotico de Barcelona 2022

Фестиваль еротики відбудеться в Олімпійському Павільйоні Vall Hebron.

Коли: 16 – 18 червня.

L'ou con Balla

Це католицька традиція "танцюючого яйця". Різні дворики Старого міста будуть задекоровані на честь свята Тіла та Крові Христових.

Коли: 16 – 19 червня.

Sant Juan

Іспанське свято Сан Хуан, під час якого заведено палити багаття та купатися.

Коли: 24 червня.

Festival Grec

Фестиваль танцю та музики на горі Монжуїк.

Коли: 28 червня – 31 липня.

Dinner with the stars

Вечеря зі зірками, для тих, хто любить космос і все, що з ним пов'язане в Fabra Observatory.

Коли: впродовж усього літа.

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