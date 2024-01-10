Зможуть потрапити тільки обрані: Фарерські острови закриють для відвідувачів у травні

Фарерські острови у травні на 3 дні закриють для туристів. Потрапити туди зможуть тільки обрані волонтери. Серед них можете бути й ви.

Фарери 3 дні будуть закриті на "‎технічне обслуговування". Туди привезуть добровольців, які допоможуть владі упорядкувати туристичні локації. Як стати одним із них — розкажемо далі.

Читайте також В Індонезії презентували нову візу для туристів: чим вона особлива

Чудові пейзажі, свіже повітря та праця

Щоб стати учасником ексклюзивної поїздки на Фарерські острови, потрібно заповнити форму на спеціальному сайті. Час є до 11 січня. А вже 24-го числа 80 щасливчиків, яких оберуть для подорожі, отримають свої запрошення на пошту.

Особливих вимог до волонтерів немає. Обов'язково потрібно бути повнолітнім і бажано вміти користуватися будівельними інструментами. На учасників чекає чимало фізичної праці на свіжому повітрі.

Острови закриваються на "‎технічне обслуговування" / Фото visitfaroeislands.com

Така волонтерська програма працює на островах уже кілька років. У 2024-му планують реалізувати 8 проєктів. Влада має надію нарешті облаштувати дорогу до відомого пляжу з чорним піском. Також планують збудувати міст між селами Фуглафьордур і Камбсдалур та відремонтувати шлях до оглядового майданчика з видом на місто Вагур.

Ми пишаємося цією програмою, яка підтримує тенденцію відповідальних подорожей і дає людям можливість віддати щось під час поїздок,

– каже Йохан Паулі Хельгасон, менеджер з розвитку проєкту Visit Faroe Islands.

80 волонтерів працюватимуть на Фарерах 3 дні / Фото visitfaroeislands.com

На жаль, волонтерська програма не покриває витрати. Діставатися до Фарерських островів доведеться самостійно, але кожному обраному учаснику обіцяють знижки на квитки. Також волонтери отримають безкоштовне проживання та харчування.

З моменту запуску пілотного проєкту у 2019 році понад 400 волонтерів із 40 країн світу виконали 36 проєктів на 10 островах регіону.