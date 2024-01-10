Фарери 3 дні будуть закриті на "технічне обслуговування". Туди привезуть добровольців, які допоможуть владі упорядкувати туристичні локації. Як стати одним із них — розкажемо далі.
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Чудові пейзажі, свіже повітря та праця
Щоб стати учасником ексклюзивної поїздки на Фарерські острови, потрібно заповнити форму на спеціальному сайті. Час є до 11 січня. А вже 24-го числа 80 щасливчиків, яких оберуть для подорожі, отримають свої запрошення на пошту.
Особливих вимог до волонтерів немає. Обов'язково потрібно бути повнолітнім і бажано вміти користуватися будівельними інструментами. На учасників чекає чимало фізичної праці на свіжому повітрі.
Острови закриваються на "технічне обслуговування" / Фото visitfaroeislands.com
Така волонтерська програма працює на островах уже кілька років. У 2024-му планують реалізувати 8 проєктів. Влада має надію нарешті облаштувати дорогу до відомого пляжу з чорним піском. Також планують збудувати міст між селами Фуглафьордур і Камбсдалур та відремонтувати шлях до оглядового майданчика з видом на місто Вагур.
Ми пишаємося цією програмою, яка підтримує тенденцію відповідальних подорожей і дає людям можливість віддати щось під час поїздок,
– каже Йохан Паулі Хельгасон, менеджер з розвитку проєкту Visit Faroe Islands.
80 волонтерів працюватимуть на Фарерах 3 дні / Фото visitfaroeislands.com
На жаль, волонтерська програма не покриває витрати. Діставатися до Фарерських островів доведеться самостійно, але кожному обраному учаснику обіцяють знижки на квитки. Також волонтери отримають безкоштовне проживання та харчування.
З моменту запуску пілотного проєкту у 2019 році понад 400 волонтерів із 40 країн світу виконали 36 проєктів на 10 островах регіону.