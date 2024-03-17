На Евересті альпіністів зобов'яжуть мати з собою GPS-трекер: що про це відомо

Тепер для альпіністів, які збираються піднятися на вершину Евересту, потрібно брати в оренду спеціальний чип для відстеження місцеперебування. Непал зробив цю вимогу обов'язковою.

Директор департаменту туризму Непалу Ракеш Гурунг розповів, що раніше відомі туристичні компанії вже використовували спеціальні чипи, але тепер це стало обов'язком. Чипи значно полегшать пошук туристів, якщо з ними щось станеться. Їх вшиватимуть у куртки альпіністів.

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На Еверест тепер пускатимуть лише з GPS-трекером

Починаючи з весни 2024 року, альпіністи, що планують сходження на найвищу вершину світу, повинні будуть носити із собою чип GPS.



Чипи, які коштують від 10 до 15 доларів і виготовляються в Європі, будуть вшиватися в гірські костюми альпіністів. Після закінчення сходження чип буде вилучено з куртки, повернено непальській владі та пізніше передано наступному альпіністу.

Чипи використовують GPS для обміну інформацією із супутниками. Вони не вимагають заряджання і можуть передавати сигнал навіть під 20-метровим шаром снігу.

Це значно скоротить час пошуку та рятування в разі аварії,

— додав Гурунг.

Нові правила безпеки прийняли через те, що минулого сезону на Евересті загинуло 18 людей. Влада Непалу намагається забезпечити альпіністам максимальну безпеку.

На Еверест тепер можна піднятися тільки з чипом / Фото Unsplash

Додамо, що Еверест є найвищою вершиною земної кулі, яка розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Висота гори становить 8 848,86 метра над рівнем моря.

Вісім із десяти найвищих вершин світу розташовані в Непалі, і країна отримує значні доходи від туризму завдяки альпінізму. Торік Непал видав рекордні 478 дозволів на сходження. Було підтверджено, що 12 альпіністів загинули на горі, ще 5 вважаються зниклими безвісти. Кажуть, що порятунок альпіністів на цій вершині ризикований навіть за найкращих обставин.