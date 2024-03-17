Директор департамента туризма Непала Ракеш Гурунг рассказал, что ранее известные туристические компании уже использовали специальные чипы, но теперь это стало обязанностью. Чипы значительно облегчат поиск туристов, если с ними что-то случится. Их будут вшивать в куртки альпинистов.

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На Эверест теперь будут пускать только с GPS-трекером

Начиная с весны 2024 года, альпинисты, планирующие восхождение на самую высокую вершину мира, должны будут носить с собой чип GPS.



Чипы, которые стоят от 10 до 15 долларов и изготавливаются в Европе, будут вшиваться в горные костюмы альпинистов. После окончания восхождения чип будет изъят из куртки, возвращен непальским властям и позже передан следующему альпинисту.

Чипы используют GPS для обмена информацией со спутниками. Они не требуют подзарядки и могут передавать сигнал даже под 20-метровым слоем снега.

Это значительно сократит время поиска и спасения в случае аварии,

- добавил Гурунг.

Новые правила безопасности приняли из-за того, что в прошлом сезоне на Эвересте погибло 18 человек. Власти Непала пытаются обеспечить альпинистам максимальную безопасность.

На Эверест теперь можно подняться только с чипом / Фото Unsplash

Добавим, что Эверест является самой высокой вершиной земного шара, которая расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Высота горы составляет 8 848,86 метра над уровнем моря.