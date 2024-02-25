Балтійська держава відкрила 95 нових островів: як таке можливо

Після складання нової карти узбережжя Балтійського моря і великих озер кожні вісім років Естонія виявила ще 95 морських островів, збільшивши свою загальну територію до 45 335 квадратних кілометрів.

Аерофотознімки і дані повітряного лазерного сканування, зібрані в 2020 році, були використані для більш точного визначення географічних особливостей країни. Це дозволило не тільки уточнити кількість морських островів, а й визначити нову загальну площу Естонії.

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В Естонії відкрили 95 нових островів

Земельний департамент Естонії оновив карту країни (це роблять кожні 8 років). Виявилося, що територія її трохи зменшилася, але островів побільшало.

Картографування берегової лінії проводили на основі аерофотознімків та даних повітряного лазерного сканування, отриманих у 2020 році. Останні кілька років вчені вивчали їх та порівнювали з наявними даними.

Так, через зміни берегової лінії Естонія втратила 4 квадратні кілометри землі – тепер її площа 45 335 квадратних кілометрів. Натомість набула 95 нових островів (до вже наявних 2 222), які утворилися через берегову ерозію та акрецію.

Мінімальний розмір морського острова, що враховується при картографуванні, становить сто квадратних метрів. У випадку стоячої та проточної води – двадцять квадратних метрів. Нові острови – це насамперед невеликі острівці, розташовані на мілководді прибережних вод.

Під Стоунхенджем з'явиться тунель

Тисячі років Стоунхендж зачаровує й хвилює. Сотні вчених намагалися розгадувати його таємниці. Сотні митців надихалися цим загадковим місцем для своїх творів. А тепер під Стоунхенджем з'явиться тунель.

Влада Британії замислила розвантажити рух транспорту на ділянці навколо Стоунхенджу, Еймсбері та Солсбері. Проєкт будівництва дорожнього тунелю A303 (довжина – 3,3 кілометра) затвердили ще влітку 2021 року. Водночас активісти подали до суду. Вони стверджували, що не можна проводити такі роботи на території Стоунхенджу. А що кажуть в ЮНЕСКО – розповідаємо за посиланням!