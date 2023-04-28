Естонія згортає інфопункти для українців: куди тепер звертатися за допомогою

Естонія закриває більшість інфопунктів для біженців з України

Так, з травня в Естонії перестануть працювати більшість інформаційних пунктів для українців. Про це повідомляє керівник відділу з кризового регулювання Департаменту соціального страхування Вадим Іванов.

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За його словами, інфопункти з приймання біженців були відкриті минулої весни, коли в Естонію в'їжджало в середньому понад 500 біженців щодня. Натомість тепер до Естонії прибуває в рази менше біженців, які звертаються за статусом тимчасового захисту безпосередньо до бюро Департаменту поліції та прикордонної охорони, також вони все рідше потребують тимчасового розміщення.

Наприклад, минулого тижня інформаційні пункти відвідали лише 45 осіб. При цьому в окремі дні там не було жодного відвідувача. Тому пункти допомоги закриють, оскільки наразі в них немає потреби.

Ми обговорили ситуацію з префектурами та місцевими самоврядуваннями в Таллінні, Пярну, Тарту та Йихві. Встановили, як надалі вестиметься приймання нових біженців, визначили роль Департаменту соцстрахування у підтримці кожного біженця відповідно до його потреб,

– заявив посадовець.

Водночас наголосив, якщо переселенців стане більше, то центри знову відкриють.

Де отримати допомогу в Естонії

За консультацією переселенці з України можуть звернутися:

за номером телефону: 1247 (при дзвінку з іноземного номера +372 600 1247);

в бюро обслуговування клієнтів Департаменту поліції та прикордонної охорони або соціального страхування.

Загальна інформація також доступна на сайті за посиланням.