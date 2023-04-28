Эстония закрывает большинство инфопунктов для беженцев из Украины

Так, с мая в Эстонии перестанут работать большинство информационных пунктов для украинцев. Об этом сообщает руководитель отдела по кризисному регулированию Департамента социального страхования Вадим Иванов.

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По его словам, инфопункты по приему беженцев были открыты прошлой весной, когда в Эстонию въезжало в среднем более 500 беженцев ежедневно. Теперь же в Эстонию прибывает в разы меньше беженцев, которые обращаются за статусом временной защиты непосредственно в бюро Департамента полиции и пограничной охраны, также они все реже нуждаются во временном размещении.

Например, на прошлой неделе информационные пункты посетили всего 45 человек. При этом в отдельные дни там не было ни одного посетителя. Поэтому пункты помощи закроют, поскольку в настоящее время в них нет необходимости.

Мы обсудили ситуацию с префектурами и местными самоуправлениями в Таллинне, Пярне, Тарте и Йыхве. Установили, как будет вестись прием новых беженцев, определили роль Департамента соцстрахования в поддержке каждого беженца в соответствии с его потребностями,

– заявил чиновник.

В то же время подчеркнул, что если переселенцев станет больше, то центры снова откроют.

Где получить помощь в Эстонии

За консультацией переселенцы из Украины могут обратиться:

по номеру телефона: 1247 (при звонке с иностранного номера +372 600 1247);

в бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и пограничной охраны или социального страхования.

Общая информация также доступна на сайте по ссылке.