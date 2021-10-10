Емігрант з Криму створив успішний стартап у США: як йому це вдалося

39-річний українець Лев Філімонов створив електронну платформу для тих, хто професійно катається на скейтах і роликах. Зараз його розробка стає дедалі популярнішою. Цікавий стартап приваблює тисячі користувачів та впливових інвесторів.

Платформа кримчанина об'єднала вже понад 200 скейтерів і ролерів. Ціна передплати для тих, хто хоче дивитися фото і відео артистів на колесах, становить від 3 до 20 доларів на місяць.

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Як українець створив електронну платформу для скейтерів

Venice Beach – один з узбережних районів Лос-Анджелеса. Тут утворилася культура скейтингу та катання на роликах. Щодня у місцевому парку збираються як початківці, так і вже знамениті скейтери. На арену для них місто витратило близько 3,5 мільйона доларів.

Полюбив це місце і Лев Філімонов. Каже, Venice Beach – це найпопулярніша точка у Лос-Анджелесі після Діснейленду. І на ній катаються найкращі у світі скейтери.

Тобто, у нас є арена, виконавці й тисячі людей, які на них дивляться. У мене, як у підприємця, виникло питання: чому ніхто досі не заробляє на цьому гроші,

– розповідає Лев Філімонов.

Відтак, у 2020 році у Лева виникла ідея створити віртуальну платформу, де можна продавати відеоконтент з трюками скейтерів. Тоді їх зможуть побачити у будь-якому куточку планети, а самі скейтери будуть заробляти гроші з улюбленої справи. Тож у 2021 році українець створив стартап під назвою Free 2 skate, який одразу захопив всіх місцевих скейтерів і ролерів.

Лев Філомонов придумав створити платформу для скейтерів / Скриншот з відео

Відгуки користувачів

У списку поціновувачів Free 2 skate присутній 17-річний скейтер Джессі Кеслин. Він погоджується, що такої платформи скейтерам не вистачало. У ній користувачі можуть підписатися за гроші на профіль артиста на колесах. А ті, хто побачив виступ наживо, можуть залишити виконавцям фінансове заохочення їхньої діяльності.

Це робить тебе більш впізнаваним. Користувачі заходять на Free 2 skate, бачать тебе, твоє ім'я, твої соцмережі, підписуються. Це класний сайт. Знаєте, це дуже незручно підходити й просити людей про чайові. А так у нас є додаток, і там вони можуть залишити чайові,

– каже Джессі.

Джессі Кеслин / Скриншот з відео

Вдячний стартапу і Шон Девіс. Зараз він професійний скейтер. Та його дорога до успіху була складною. До Лос-Анджелесу юнак переїхав із Чикаго. Деякий час був безхатьком. Жив у своїй машині. Та зрештою зумів перетворити хобі на заробіток і стати місцевою зіркою.

Коли я переїхав до Лос-Анджелесу, то зрозумів: для того, щоб бути професійним скейтером і мати спонсорів, потрібно постійно кататися. Раніше я не мав на це часу, бо мені треба було заробляти гроші на життя. А я б хотів просто вільно скейтити. І ось ця платформа Free 2 skate робить кар'єру простішою,

– зазначає Шон.

Шон Девіс / Скриншот з відео

Співзасновник стартапу Олексій Левченко підсумовує, що є багато талановитих скейтерів, які живуть у малих містах, і ніхто про них не знає. Мета стартапу – дати їм шанс, щоб і про них дізналися.

Олексій Левченко / Скриншот з відео

Українці – не гірші за інших, а навпаки

Лев Філімонов каже, що компанія зростає і має великі амбіції. До них приєднуються впливові люди. Наприклад, технічний директор мобільного додатку ютубу зараз є їхнім інвестором і партнером.

Найбільша проблема українців, які приїжджають у США, додає кримчанин, це те, що вони думають, ніби є гіршими за інших, а насправді все навпаки. Кожен має шанс стати успішним у чужій країні, якщо здолає бар'єри у своїй голові, запевняє підприємець.

Емігрант з Криму створив у США електронну платформу для скейтерів / Фото Unsplash

Як українець створив стартап у США: дивіться відео