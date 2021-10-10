Платформа крымчанина объединила более 200 скейтеров и роллеров. Цена подписки для тех, кто хочет смотреть фото и видео артистов на колесах, составляет от 3 до 20 долларов в месяц.

Интересно О бизнесе, недвижимости в Польше и истинных ценностях: история украинской семьи из Варшавы

Как украинец создал электронную платформу для скейтеров

Venice Beach – один из прибрежных районов Лос-Анджелеса. Здесь образовалась культура скейтинга и катания на роликах. Ежедневно в местном парке собираются как начинающие, так и уже знаменитые скейтеры. На арену для них город потратил около 3,5 миллиона долларов.

Полюбил это место и Лев Филимонов . Говорит, Venice Beach – это самая популярная точка в Лос-Анджелесе после Диснейленда. И на ней катаются лучшие в мире скейтеры.

То есть, у нас есть арена, исполнители и тысячи людей, которые на них смотрят. У меня, как у предпринимателя, возник вопрос: почему никто до сих пор не зарабатывает на этом деньги,

– рассказывает Лев Филимонов.

Следовательно, в 2020 году у Льва возникла идея создать виртуальную платформу, где можно продавать видеоконтент с трюками скейтеров. Тогда их смогут увидеть в любом уголке планеты, а сами скейтеры будут зарабатывать деньги благодаря любимому делу. Поэтому в 2021 году украинец создал стартап под названием Free 2 skate , который сразу завоевал любовь всех местных скейтбордистов и роллеров.

Лев Филомонов придумал создать платформу для скейтеров / Скриншот с видео

Отзывы пользователей

В списке ценителей Free 2 skate присутствует 17-летний скейтер Джесси Кеслин . Он соглашается, что такой платформы скейтерам не хватало. В ней пользователи могут подписаться за деньги на профиль артиста на колесах. А те, кто увидел выступление вживую, могут оставить исполнителям финансовое поощрение их деятельности.

Это делает тебя более узнаваемым. Пользователи заходят на Free 2 skate, видят тебя, твое имя, твои соцсети, подписываются. Это классный сайт. Знаете, это очень неудобно подходить и просить людей о чаевых. А так у нас есть приложение, и там они могут оставить чаевые,

– говорит Джесси.

Джесси Кеслин / Скриншот с видео

Благодарен стартапу и Шон Дэвис . Сейчас он профессиональный скейтер. Но его путь к успеху был сложным . В Лос-Анджелес парень переехал из Чикаго. Некоторое время был бездомным. Жил в своей машине. Но в конце концов сумел превратить хобби в заработок и стать местной звездой.

Когда я переехал в Лос-Анджелес, то понял: для того, чтобы быть профессиональным скейтером и найти спонсоров, нужно постоянно кататься. Раньше у меня не хватало на это времени, потому что мне надо было зарабатывать деньги на жизнь. А я бы хотел просто свободно кататься. И вот эта платформа Free 2 skate делает карьеру проще,

– отмечает Шон.

Шон Дэвис / Скриншот с видео

Соучредитель стартапа Алексей Левченко подытоживает, что есть много талантливых скейтеров, которые живут в малых городах, и никто о них не знает. Цель стартапа – дать им шанс, чтобы и о них узнали.

Алексей Левченко / Скриншот с видео

Украинцы – не хуже других, а наоборот

Лев Филимонов говорит, что компания растет и у нее большие амбиции. К ним присоединяются влиятельные люди. Например, технический директор мобильного приложения ютуб сейчас является их инвестором и партнером.

Самая большая проблема украинцев, приезжающих в США, добавляет крымчанин, это то, что они думают, что хуже других, а на самом деле наоборот. У к аждого человека есть шанс стать успешным в чужой стране, если он одолеет барьеры в своей голове, уверяет предприниматель.

Эмигрант из Крыма создал в США электронную платформу для скейтеров / Фото Unsplash