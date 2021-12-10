Електронна черга перетину кордону: як це полегшить життя українським водіям

В Україні повідомили про старт проєкту "Електронна черга перетину кордону". Тепер водії зможуть забронювати час для перетину територіальних меж України та чекати на свою чергу в спеціальних зручних зонах.

Рішення про запуск пілотного проєкту ухвалили в четвер, 9 грудня, на засіданні уряду. Нововведення має стати позитивною зміною для водіїв, бо передбачає певні вигоди. Оскільки ідея дозволяє організувати онлайн-управління чергами перед автомобільними пунктами пропуску, то час очікування перетину кордону суттєво зменшиться.

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Детальніше про запровадження електронної черги для перетину кордону на українських пунктах пропуску

Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Сьогодні ми затвердили старт такого проєкту, який дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам – не простоювати по декілька днів,

– зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зони очікування пообіцяли зробити комфортними для водіїв. Окрім того, ініціатори проєкту вважають, що нововведення сприятиме міжнародному іміджу України та покращить інвестиційний клімат.

Точну дату запуску проєкту ще не озвучили офіційно. Проте, зміни почнуть діяти не раніше 15 грудня.

, що протягом трьох наступних років в Україні планують оновити 20 наявних та збудувати 12 нових КПП на українському кордоні. На це буде виділено майже 10 мільярдів гривень.