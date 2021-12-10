Решение о запуске пилотного проекта было принято в четверг, 9 декабря, на заседании правительства. Нововведение должно стать положительным изменением для водителей, потому что предусматривает определенные выгоды. Поскольку идея позволяет организовать онлайн-управление очередями перед автомобильными пунктами пропуска, время ожидания пересечения границы существенно уменьшится.

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Детальнее о введении электронной очереди для пересечения границы на украинских пунктах пропуска

Идея работы очереди достаточно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней,

отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Зоны ожидания пообещали сделать удобными для водителей. Кроме того, инициаторы проекта считают, что нововведение будет способствовать международному имиджу Украины и улучшит инвестиционный климат.

Точная дата запуска проекта еще не была озвучена официально. Однако изменения начнут действовать не раньше 15 декабря.