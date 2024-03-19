З неба падають птахи, а люди мучаться: у найспекотнішому місті на вулиці встановили кондиціонери

Місто Ель-Кувейт потерпає від аномальної спеки. Температура на вулицях столиці Кувейту сягає +52 градусів й перетворює життя у місті на справжнє пекло.

Спокійно жити в Ель-Кувейті – фактично неможливо. Люди розповідають, що їм щодня доводиться переживати справді моторошні моменти. Зокрема, з неба падають птахи, а в затоці варяться морські коники.

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Як живе Ель-Кувейт

Окрім того, через аномальну спеку пилові бурі трапляються набагато частіше та є суттєво інтенсивнішими. Загалом це все спричиняє суттєві загрози для життя людей.

Зокрема, наголошують, що тривале перебування на вулиці у Кувейті може призвести до низки серцево-судинних захворювань. Місцеві жителі розповідають, що, виходячи на вулицю, вони просто тануть. Так поступово велике місто стає непридатним для життя. Багато людей збираються виїжджати. Однак є й ті, хто наголошують: Кувейт – безпечна та розвинена країна, тому там варто залишатися й намагатись адаптуватися до нової теплової реальності.

Щоб хоч якось допомогти людям, на вулицях встановили кондиціонери. Загалом 95% витрат місцевих жителів на електроенергію покриває Кувейт. Очікують, що у погоні за прохолодою вже упродовж найближчих 5 – 6 років попит на електроенергію збільшиться щонайменше у три рази.