Спокойно жить в Эль-Кувейте – фактически невозможно. Люди рассказывают, что им ежедневно приходится переживать действительно жуткие моменты. В частности, с неба падают птицы, а в заливе варятся морские коньки.

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Как живет Эль-Кувейт

Кроме того, из-за аномальной жары пылевые бури случаются гораздо чаще и существенно интенсивнее. В общем это все вызывает существенные угрозы для жизни людей.

В частности, отмечают, что длительное пребывание на улице в Кувейте может привести к ряду сердечно-сосудистых заболеваний. Местные жители рассказывают, что, выходя на улицу, они просто тают. Так постепенно большой город становится непригодным для жизни. Многие люди собираются выезжать. Однако есть и те, кто отмечают: Кувейт – безопасная и развитая страна, поэтому там стоит оставаться и пытаться адаптироваться к новой тепловой реальности.

Чтобы хоть как-то помочь людям, на улицах установили кондиционеры. В общем 95% расходов местных жителей на электроэнергию покрывает Кувейт. Ожидается, что в погоне за прохладой уже в течение ближайших 5-6 лет спрос на электроэнергию увеличится минимум в три раза.