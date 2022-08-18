Міжнародний екстрений номер та медична консультація українською: 10 важливих контактів в Польщі

По приїзду до чужої країни варто одразу ознайомитися та внести до своєї телефонної книги найважливіші контакти. До таких належать й номери телефонів екстрених служб.

Зважаючи на те, що на тлі вимушеної міграції українців через війну найбільше наших земляків опинилося в Польщі, ділимося екстреними номерами саме цієї країни. Збережіть ці контакти, які можуть допомогти врятувати життя у кризовій ситуації.

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Як викликати екстрені служби в Польщі

Звісно, в Польщі, як і в усіх європейських країнах, діє загальна екстрена лінія 112 – центр сповіщення про надзвичайні ситуації. Однак не завжди доречно телефонувати саме за цим номером.

Телефонувати на 112 варто в таких випадках:

Якщо ви перебуваєте в чужій країні та не знаєте місцевих екстрених номерів.

Якщо ви сумніваєтеся, до якої служби краще звернутись.

Коли у стресовій ситуації раптом забули всі номери до екстрених служб.

У інших випадках варто телефонувати безпосередньо до конкретної служби, адже це скоротить час між викликом і прибуттям рятувальників на місце. Позаяк, зателефонувавши на 112, вас з’єднає з диспетчером, який змушений буде з'ясувати всі обставини, аби направити до вас компетентну службу.

Телефони екстрених служб Польщі

999 (728 112 112 – номер для людей з вадами слуху) – швидка медична допомога (Pogotowie Ratunkowe);

(728 112 112 – номер для людей з вадами слуху) – швидка медична допомога (Pogotowie Ratunkowe); 997 – поліція (Policja);

– поліція (Policja); 986 – міський патруль (Straż miejska);

– міський патруль (Straż miejska); 991 – служба енергетики (Pogotowie energetyczne);

– служба енергетики (Pogotowie energetyczne); 992 – газова служба (Pogotowie gazowe);

– газова служба (Pogotowie gazowe); 993 – служба опалення (Pogotowie ciepłownicze);

– служба опалення (Pogotowie ciepłownicze); 994 – служба водопостачання та каналізації (Pogotowie wodno-kanalizacyjne).

– служба водопостачання та каналізації (Pogotowie wodno-kanalizacyjne). 995 – служба громадського транспорту (Pogotowie komunikacyjne).

Невідкладна медична консультація українською

Українці, яким необхідно терміново проконсультуватися з медиками, можуть зателефонувати за номером 800 137 200.

Україномовна лінія працює з понеділка до п’ятниці з 18:00 до 8:00, а також цілодобово у вихідні та державні свята. В інший час слід звертатися за допомогою до основних медичних установ Польщі.

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