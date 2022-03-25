Про це розповіли в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal. 70% пропозицій роботи для іноземців на польському ринку праці орієнтовані на чоловіків.

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В Україні оголосили воєнний стан. Відтак, більшість чоловіків у віці 18 – 60 років підлягають загальній мобілізації і не можуть виїхати за кордон на роботу. Крім того, понад 285 тисяч українців, переважно чоловіків, повернулися на Батьківщину, коли Росія почала війну. Ці фактори зумовили проблеми на польському ринку праці.

Найбільший дефіцит переживає будівельна галузь. У цій сфері працювало близько 400 тисяч громадян України. Бракує будівельників, водіїв, мулярів, штукатурів та інших спеціалістів.

Скаржаться на брак чоловіків і в автомобільній промисловості. Ця галузь є найсильнішою у польському виробництві та третьою за обсягом зайнятості в Європі після Німеччини та Франції.

Важка промисловість, металургійна, підприємства харчової промисловості та інші сфери діяльності, де потрібна фізична сила, також потерпають через брак кадрів.

Ситуація така, що польські роботодавці борються за чоловіків, які наразі залишилися в республіці й за тих, хто може виїхати з України (багатодітні батьки, студенти, пенсіонери тощо). Українським чоловікам в сусідній країні пропонують привабливі ставки заробітної плати, допомагають з евакуацією й легалізацією родин. Водночас агенції з працевлаштування активно займаються підбором вакансій для жінок.

"Враховуючи той факт, що нині до Польщі їдуть переважно жінки, ми закликаємо клієнтів пристосуватися до ситуації – не тільки з гуманітарних міркувань, а й щоби уникнути серйозного дефіциту персоналу та забезпечити безперервність виробництва. Більшість клієнтів Gremi Personal висловили бажання, наскільки це можливо, скорегувати наявні вакансії для українських жінок. Але не всі вакансії можна адаптувати, насамперед у важкій промисловості. Крім того, багато жінок тікають від війни разом з дітьми, які потребують догляду", – розповідає генеральний директор агенції працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Експерти аналітичного центру Gremi Personal нагадують, що попит на працівників у 2022 році перевершує всі очікування. Зокрема, у дослідженні "Барометр професій", проведеному на замовлення Міністерства родини і соціальної політики Польщі, йшлося про дефіцит персоналу у 30 професіях. Найбільші проблеми з підбором кадрів цього року прогнозували у будівельній, транспортно-логістичній галузях та промисловості.

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