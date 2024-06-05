Експерти попереджають, що ціни на авіаквитки зростатимуть: яка нова причина

У той час як авіакомпанії продовжують оговтуватися після всесвітніх приземлень під час пандемії коронавірусу, лідери галузі повідомили, що є кілька витрат, які, ймовірно, підштовхнуть ціни на квитки ще вище. Цього року вартість авіаперельоту буде ще вище.

За словами експертів, вартість наступного рейсу кожного з туристів, швидше за все, зросте. Про це кажуть у Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA).

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IATA попереджають, що ціни на авіаквитки зростуть

Однією з головних причин є вартість реактивного палива. Це третина витрат авіакомпаній. Також на ціни вплине прагнення декарбонізації та конкуренція за невелику кількість стійкого авіаційного палива (SAF).

Авіакомпанії продовжуватимуть робити все можливе, щоб максимально контролювати витрати на користь споживачів,

— сказав Віллі Волш, генеральний директор IATA.

При цьому, за прогнозами IATA, виторг авіакомпаній повинен досягти рекордно високого рівня у 2024 році – близько 1 трильйона євро.

Цього року буде 4,96 мільярда пасажирів на літаках, а загальні витрати перевізників сягнуть 936 мільярдів доларів (862 мільярди євро) – ще один рекорд. Але також очікується, що прибутки галузі цього року становитимуть майже 60 мільярдів доларів (55 мільярдів євро).

Багаж в аеропортах обіцяють рідше втрачати

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) також запровадила нові обов'язкові правила відстеження речей для авіакомпаній. Новий звіт показує, що авіакомпанії та аеропорти намагаються зменшити неправильне поводження з багажем за допомогою нових правил.

Відстеження багажу стало обов'язковим у чотирьох точках подорожі. Кращі технології та відстеження також повинні означати, що сумка швидше возз'єднається з власником, якщо і загубиться.