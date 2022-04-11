В целом, эксперты рассмотрели 36 европейских городов на предмет их готовности достичь к 2030 году цели в виде достаточного количества транспорта, что предполагает отсутствие вредных выбросов. Прогнозы по польским городам, в частности по столице, оказались пессимистичными.

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Варшаву и Краков признали одними из самых грязных европейских городов

Специалисты при предоставлении оценок обращали внимание на следующие критерии :

количество зеленых насаждений;

наличие пространства для активной мобильности – пешеходной и велосипедной;

безопасность и доступность общественного транспорта;

уровень загрязнения воздуха;

загруженность дорог;

развитие инфраструктуры для электротранспорта.

Из 36 мест в рейтинге польским городам присудили последние:

35 место – Краков;

34 место – Варшава;

33 место – Гданьск, Сопот и Гдыня.

По словам экспертов, Польша должна стремиться к скорейшему сокращению выбросов парниковых газов во всех сферах жизни, чтобы "получить шанс на достижение климатической нейтральности".

Последнее место в упомянутом рейтинге ожидаемо занял итальянский Неаполь .

Самыми чистыми крупными городами Европы назвали :