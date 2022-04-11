В целом, эксперты рассмотрели 36 европейских городов на предмет их готовности достичь к 2030 году цели в виде достаточного количества транспорта, что предполагает отсутствие вредных выбросов. Прогнозы по польским городам, в частности по столице, оказались пессимистичными.
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Варшаву и Краков признали одними из самых грязных европейских городов
Специалисты при предоставлении оценок обращали внимание на следующие критерии:
- количество зеленых насаждений;
- наличие пространства для активной мобильности – пешеходной и велосипедной;
- безопасность и доступность общественного транспорта;
- уровень загрязнения воздуха;
- загруженность дорог;
- развитие инфраструктуры для электротранспорта.
Из 36 мест в рейтинге польским городам присудили последние:
- 35 место – Краков;
- 34 место – Варшава;
- 33 место – Гданьск, Сопот и Гдыня.
По словам экспертов, Польша должна стремиться к скорейшему сокращению выбросов парниковых газов во всех сферах жизни, чтобы "получить шанс на достижение климатической нейтральности".
Последнее место в упомянутом рейтинге ожидаемо занял итальянский Неаполь.
Самыми чистыми крупными городами Европы назвали:
- 1 место – Осло;
- 2 место – Амстердам;
- 3 место – Хельсинки.