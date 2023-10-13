"Екологічна зона": ще одна країна запровадить обмеження для автомобілів

Влада Стокгольма вирішила заборонити бензиновим та дизельним автомобілям в'їзд до центру міста. Нові правила почнуть діяти з 2025 року.

У Стокгольмі запровадять обмеження для автомобілів

Нові плани створять "багато місця для прогулянок і велосипедів". Проєкт має назву "Екологічна зона".

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"Екологічна зона" охопить 20 центральних кварталів, зокрема торгові вулиці в районі Кунгсгатан, Біргер Ярлсгатан, Хамнгатан і Свеавеген.

В'їжджати туди дозволять лише електрокарам. Але будуть винятки – на машини поліції, швидкої та авто, якими керують люди з інвалідністю, нові правила не поширюватимуться.

Пізніше міська рада може розширити зону та обмеження. Цей проєкт – ще одна спроба зменшити кількість викидів парникових газів.

У Стокгольмі кожен повинен мати можливість дихати повітрям, не хворіючи,

— написав радник з питань дорожнього руху та депутат Ларс Стрьомгрен.

Це перший випадок, коли країна запровадила такі суворі екологічні правила для транспортних засобів.

Стокгольмське бачення "зеленішого" майбутнього

Партія зелених Швеції (Miljöpartiet) – частина "червоно-зеленої" коаліції країни – виклала плани щодо вільних від викидів центральних районів Стокгольма до 2030 року. Це включає:

запровадження екологічних зон із контролем транспортних засобів у районах із низькою якістю,

заборону на проїзд автомобілів у певних зонах і в певні дні,

скорочення загального автомобільного руху на 30% до 2030 року.

У ньому стверджується, що 1 000 жителів Стокгольма щороку передчасно помирають через забруднення повітря – цю цифру вони сподіваються зменшити за допомогою нових заходів щодо дорожнього руху.

Минулого року Strömgren оголосив про виділення 2 мільярдів євро на покращення інфраструктури пішохідного, велосипедного та громадського транспорту в Стокгольмі.